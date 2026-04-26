Progetti extragalattici contratti senza futuro Perché i ricercatori Inaf sono finiti in un buco nero
Ricercatori italiani dell’Inaf hanno avviato numerosi progetti di ricerca che coinvolgono collaborazioni internazionali e studi di frontiera, con molte pubblicazioni scientifiche che hanno portato a partecipazioni in missioni spaziali e iniziative innovative. Tuttavia, nonostante i risultati e le qualifiche acquisite, molti di loro si trovano a dover affrontare contratti a breve termine o senza prospettive di stabilità, lasciando aperta la domanda sul futuro di queste attività.
Dottorati di ricerca e post-doc all’estero. Pubblicazioni scientifiche, formazione professionale d’eccellenza tanto da contribuire a missioni spaziali e progetti che possono cambiare il mondo. Si occupano di satelliti, onde gravitazionali, buchi neri, stelle di neutroni e tanto altro. Ma devono.🔗 Leggi su Romatoday.it
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