Un’asta benefica ha raggiunto la cifra record di 25.000 euro con l’obiettivo di finanziare la costruzione di una scuola in Ghana. La raccolta di fondi coinvolge 500 volontari che si impegnano a trasformare l’uva in mattoni da utilizzare sul posto. I responsabili dell’iniziativa sono incaricati di consegnare direttamente i fondi all’associazione locale che gestirà i lavori di costruzione ad Adanu.

? Domande chiave Come faranno 500 volontari a trasformare l'uva in mattoni per il Ghana?. Chi sono i responsabili che porteranno i fondi direttamente ad Adanu?. Cosa cambierà concretamente nella vita dei cento bambini del villaggio?. Quando verranno completate le strutture per accogliere gli studenti africani?.? In Breve 7.500 bottiglie vendute per finanziare la missione In My Father’s House.. Oltre 500 volontari hanno raccolto l'uva presso la cantina Le Manzane.. Cantiere ad Adanu: struttura portante prevista entro l'estate per cento bambini.. Ernesto e Anna Balbinot consegneranno l'assegno in Ghana a novembre.. La quattordicesima edizione della Vendemmia Solidale ha raggiunto un traguardo senza precedenti con un ricavato di 25.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’uva al Ghana: record di 25.000 euro per una nuova scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Uva tossica: Cassazione conferma 10.000 euro di multaLa Corte di Cassazione ha emesso un verdetto definitivo che chiude definitivamente il procedimento giudiziario a carico di un’imprenditrice agricola...

Dacia Striker: la nuova wagon a meno di 25.000 euroLa Dacia ha finalmente rivelato la nuova Striker, una station wagon rialzata che si colloca nel mercato con un prezzo inferiore ai 25.

Si parla di: Dalla 'vendemmia solidale' raccolti oltre 25mila euro: Andranno in Ghana per costruire una nuova scuola; Le Manzane, Natale e Capodanno con il Conegliano Valdobbiadene Solidale 2025.