A Mugnano, al bivio di Poggio Montorio e in via Sbaraglini, sono caduti alberi a causa del forte vento dei giorni scorsi. In un edificio abbandonato, sono stati segnalati problemi di sicurezza e estetici. La struttura presenta danni visibili e rischi di crollo. Non sono state riportate persone coinvolte. La situazione resta sotto osservazione dalle autorità competenti.

Al bivio di Poggio Montorio e in via Sbaraglini a Mugnano sono caduti alberi, mentre il forte vento dei giorni scorsi ha letteralmente strappato parti della copertura di un edificio fatiscente di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta, facendo volare lastre e materiali che hanno danneggiato alcune autovetture e colpito anche la cappella della chiesa. Solo per una fortunata coincidenza non si sono registrate conseguenze ben più gravi per le persone: è indispensabile una manutenzione costante di questo patrimonio". Lo dichiarano i consiglieri comunali d’opposizione Augusto Peltristo e Leonardo Varasano, che hanno presnetato un’interrogazione in materia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Mugnano uno stabile in abbandono: "Problema di sicurezza ed estetico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’enorme problema estetico-reputazionale del Grande FratelloIn modo insolito, un produttore ha comunicato direttamente sui social media l’inizio della prossima stagione di un noto reality televisivo,...

Gabriele Vaccaro colpito a morte dopo uno sfottò: “Qui c’è un problema di sicurezza, meglio camminare a passo veloce”Un giovane di 25 anni è stato ucciso dopo un episodio di insulti e minacce in strada.