Un giovane di 25 anni è stato ucciso dopo un episodio di insulti e minacce in strada. La vittima è stata colpita a morte in seguito a uno scontro avvenuto vicino a un parcometro, dove si trovava anche una rosa bianca in ricordo di lui. La vittima aveva commentato di preferire camminare a passo veloce a causa di problemi di sicurezza, poco prima dell'aggressione. La polizia sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

Pavia – Ai piedi del parcometro una rosa bianca, a ricordare la tragedia costata la vita al 25enne Gabriele Vaccaro. Nel parcheggio all’area Cattaneo, a parte la presenza di telecamere e cronisti in cerca di testimonianze da passanti e residenti, ieri c’era il consueto viavai delle molte persone che lasciano l’auto “nella buca” per andare e tornare a piedi in centro storico dal passaggio pedonale su piazza San Pietro in ciel d’oro e poi attraversare l’allea di viale Matteotti verso piazza Petrarca. “Servono più luci e più telecamere” commenta dal balcone un residente delle case che si affacciano proprio sul parcheggio, peraltro già coperto dalla videosorveglianza, che infatti è stata utile alla polizia per risalire al gruppetto di giovani tra cui il minorenne fermato per l’omicidio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Vaccaro colpito a morte dopo uno sfottò: “Qui c’è un problema di sicurezza, meglio camminare a passo veloce”

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