In modo insolito, un produttore ha comunicato direttamente sui social media l’inizio della prossima stagione di un noto reality televisivo, bypassando i canali ufficiali della rete. Questa scelta ha attirato l’attenzione e ha sollevato domande sulla gestione delle comunicazioni e sull’immagine del programma. La decisione di affidarsi a un rappresentante esterno ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando le criticità legate alla reputazione del format.

Capita di rado, più che di rado, che un produttore si sostituisca alla rete per annunciare la nuova stagione di un programma. Non è solo questione che attiene al fair, ma più semplicemente può capitare che non sia ancora intervenuto il rinnovo con il broadcaster. Anche quando, come nel caso del Grande Fratello, sembrerebbe scontato vista la povertà dell’offerta di Canale 5 in prime time. E, invece, Leonardo Pasquinelli, AD di Endemol Shine Italia, è andato dritto prodigandosi in un’intervista a Fanpage a tessere le lodi di quello è – comunque la si voglia vedere – un prodotto bollito. Il risultato ottenuto è l’opposto di ciò che l’intervista evidentemente voleva raggiungere.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’enorme problema estetico-reputazionale del Grande Fratello

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