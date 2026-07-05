A Marciano si è verificato un episodio di vandalismo che ha coinvolto 16 auto, con danni causati da rigature. L’incidente ha portato le autorità locali a considerare l’invio di forze di pace dall’ONU. Nel frattempo, il Comune valuta l’installazione di telecamere di sorveglianza, mentre i residenti propongono l’installazione di tornelli per limitare l’accesso alle aree di parcheggio. La situazione deriva da anni di controversie sui posti auto.

Dopo anni di diplomazia fallita sui posti auto, scatta l’offensiva a colpi di chiave. Il Comune pensa alle telecamere, i residenti propongono i tornelli. MARCIANO DELLA CHIANA – Dove non sono riusciti cartelli, buon senso e vicinato, è arrivata la chiave. O meglio, sedici chiavi. È infatti esplosa la cosiddetta “Guerra del Parcheggio di Marciano”, un conflitto a bassa intensità ma ad alta carrozzeria che, nel giro di pochi giorni, ha lasciato sul campo sedici automobili rigate e decine di rapporti di vicinato irrimediabilmente compromessi. Secondo le prime indiscrezioni, tutto sarebbe nato da una questione che divide gli italiani da generazioni: il posto pubblico che, dopo trent’anni di utilizzo esclusivo, viene improvvisamente considerato proprietà privata per diritto di usucapione emotiva. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Marciano nasce il “Parcheggio Wars”: rigate 16 auto, l’Onu valuta l’invio dei caschi blu

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