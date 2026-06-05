I caschi blu dell’Onu stanno rimuovendo le macerie dal villaggio di Dibbine, il primo a essere stato evacuato dalle truppe israeliane. Le operazioni di pulizia riguardano le aree più danneggiate, con mezzi e personale che lavorano per sgomberare le rovine. La rimozione delle macerie avviene dopo il ritiro militare e mira a riqualificare il territorio.

I caschi blu dell’ Onu rimuovono le macerie in cui è stato ridotto il villaggio di Dibbine, la prima zona da cui le truppe israeliane si sono ritirate dal Libano. Le operazioni mostrate nel video si sono tenute oggi, venerdì 5 giugno. Israele e Beirut hanno concordato di rinnovare il loro fragile cessate il fuoco, con l’obiettivo di proseguire i colloqui per raggiungere un accordo di pace globale. L’accordo mediato dagli Stati Uniti, annunciato mercoledì 3 in una dichiarazione congiunta da Usa, Israele e Libano, arriva dopo che le forze israeliane hanno compiuto la loro incursione più profonda nel Paese dei Cedri in oltre un quarto di secolo. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato giovedì che l’accordo rappresenta l’“ultima possibilità per raggiungere un cessate il fuoco definitivo e globale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Libano, i caschi blu dell’ONU rimuovono le macerie dei villaggi distrutti

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