Durante operazioni di bonifica ordigni nel villaggio di Ghanduriyah, una pattuglia dell’Unifil è stata colpita da un’imboscata, provocando la morte di un militare francese e il ferimento di altri tre caschi blu. La notizia arriva dal Libano, dove le forze internazionali sono impegnate in attività di mantenimento della pace. La dinamica dell’attacco e le circostanze precise non sono ancora state rese note ufficialmente.

Un’imboscata mortale ha colpito una pattuglia dell’Unifil nel villaggio di Ghanduriyah, causando la morte di un militare francese e il ferimento di altri tre caschi blu durante operazioni di bonifica ordigni. L’attacco, avvenuto ieri mattina mentre i soldati cercavano di ripristinare i collegamenti tra le postazioni isolate, ha scatenato una nuova ondata di bombardamenti israeliani nel sud del Libano e ha messo in serio pericolo la fragile tregua in corso. L’aggressione nella zona di Bint Jbeil e il bilancio dei soccorsi. Il personale impegnato nella rimozione di esplosivi lungo una strada locale è stato bersagliato da colpi di armi leggere provenienti da soggetti non statali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, imboscata mortale ai Caschi Blu: un francese ucciso

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