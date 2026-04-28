vichi non vede il mondo soltanto in noir

Vichi, noto scrittore, presenta un nuovo romanzo intitolato È di te, che sarà disponibile nelle librerie a partire da martedì 28 aprile, pubblicato da Guanda. Un estratto del libro è stato reso noto in anticipo, offrendo un'anteprima del suo contenuto. Il titolo suggerisce un approccio diverso rispetto alle atmosfere tipicamente noir associate all'autore.

Presentiamo qui in anteprima un estratto da È di te che si parla di Marco Vichi nelle librerie da Martedì 28 aprile per Guanda. Marco Vichi lo conosciamo da tempo, e non solo per quel commissario Bordelli che gli ha cucito addosso una riconoscibilità tale da aver venduto oltre 3 milioni di copie. C'è, però, un altro Vichi, meno notturno, meno incasellabile nel noir, più vicino a una forma di ascolto silenzioso delle cose. È di te che si parla abita proprio lì: in quella zona di confine dove la trama smette di correre e comincia a respirare. Una raccolta di racconti che non cerca l'effetto, ma la risonanza. Tra passato e presente, tra la campagna toscana e una città che non è mai solo sfondo, Vichi si muove come chi conosce davvero il peso delle parole e sceglie quando usarle.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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