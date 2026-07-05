A Good Girl’s Guide To Murder 2 | il trailer svela la nuova indagine di Pip Ecco cosa l’aspetta su Netflix

C’è un attimo, nell’ombra. Un gioco di attese e silenzi, quando sembra che tutto debba finalmente andare a posto – e invece il destino si diverte a cambiare le carte in tavola. Vi siete mai chiesti perché, proprio quando crediamo di avere trovato la pace, il mistero torna a bussare alla nostra porta? La seconda stagione di Una guida per brave ragazze all’omicidio, in arrivo il 27 maggio su Netflix, riapre la partita. E nulla sarà più come prima. Il cerchio non si chiude mai. Pip Fitz-Amobi pensava di aver scritto la parola “fine” sulla scomparsa di Andie Bell e sull’omicidio di Sal Singh. Eppure, l’eco delle sue scelte le rimbomba nella testa: ci si può davvero liberare dal proprio passato? Pip cerca di rimediare, di restare lontana dai segreti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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A Good Girls Guide to Murder Season 2 Trailer | Netflix | May 27

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