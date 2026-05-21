Avatar - La leggenda di Aang 2 | ecco il trailer ufficiale e cosa ci aspetta

Dopo due anni stanno per tornare su Netflixl Aang e la sua gang di amici pronti a ristabilire l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Dopo tanta attesa, infatti, sappiamo quando uscirà la seconda stagione “Avatar - La leggenda di Aang ”, la serie live-action. 🔗 Leggi su Today.it

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Avatar - La leggenda di Aang - Stagione 2 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

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