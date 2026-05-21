Netflix ha pubblicato il trailer della terza stagione di Nuova Scena, il talent show dedicato al rap italiano prodotto da Fremantle. Nel video si vede l’arrivo di Guè come membro della giuria, e vengono annunciate le date di messa in onda dei nuovi episodi. La serie si concentra sui giovani artisti emergenti nel panorama musicale, con varie performance e confronti tra i concorrenti. La produzione ha confermato la presenza di nuovi giudici e un calendario di programmazione già fissato.

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena, il talent show dedicato al mondo del rap italiano prodotto da Fremantle. La novità principale di questa terza stagione risiede nell’ampliamento della giuria: accanto ai confermati Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge infatti Guè, figura di riferimento della scena hip-hop nazionale. I primi quattro episodi, disponibili dal 22 giugno, mostreranno le audition iniziali e lo scouting territoriale che toccherà le città di Bologna, Lugano e Milano. In questa fase i quattro giudici saranno affiancati da ospiti d’eccezione come Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nuova Scena 3: il trailer svela l’arrivo di Guè in giuria e le date dei nuovi episodi su Netflix

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