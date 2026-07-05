Negli ultimi giorni sono stati presentati nuovi modelli di occhiali smart: Snap ha lanciato i suoi Specs, mentre Meta ha introdotto una linea di Meta Glasses, realizzata anche in collaborazione con una influencer conosciuta nel settore. La gamma di dispositivi intelligenti per gli occhi si sta ampliando, offrendo diverse opzioni sul mercato. Questi occhiali sono progettati per integrare funzionalità digitali con l’uso quotidiano, ma non sono ancora chiari i loro obiettivi principali o le applicazioni più diffuse.

L’offerta di occhiali intelligenti non è mai stata così varia come in questo momento. Nelle ultime settimane Snap, l’azienda del social network Snapchat, ha presentato il suo modello Specs, mentre Meta ha messo in vendita una nuova linea di Meta Glasses, con una versione realizzata in collaborazione con l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner. A questi vanno aggiunti gli occhiali prodotti da marchi cinesi specializzati, come Xreal, RayNeo e Even Realities, e i modelli che Google e Samsung presenteranno questo autunno. Gli occhiali smart sono occhiali apparentemente normali dotati però di fotocamere, sensori, microfoni e auricolari. A parte gli Specs, che hanno una montatura spessa e un design riconoscibile (sembrano molto pesanti, a giudicare da come piegano le orecchie di chi li indossa) e costano 2. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A cosa dovrebbero servirci gli occhiali smart?

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COSA POSSONO FARE QUESTI OCCHIALI SMART

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