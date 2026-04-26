In vista del Met Gala 2026, si discutono le possibili scelte di abbigliamento degli uomini che parteciperanno alla celebre serata. Le conversazioni tra appassionati e addetti ai lavori si concentrano sui look attesi e sulle maison che potrebbero vestire le star maschili. Le anticipazioni sono passate dai gruppi di chat alle speculazioni sui mercati delle scommesse, alimentando l’attesa per l’evento di moda più atteso dell’anno.

Al Met Gala 2026, cosa indosserà A$AP Rocky? Quest'anno, le chiacchiere pre?Met su chi varcherà i gradini del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art e, soprattutto, quale maison vestirà chi, sono uscite dalle chat di gruppo per entrare direttamente nei mercati delle scommesse. Sì, siamo davvero a questo punto: Kalshi sta quotando le probabilità che Rocky arrivi sulla Fifth Avenue in AWGE, Dior o Saint Laurent (io continuo a puntare su Chanel). Naturalmente, i siti di scommesse non si occupano della domanda più intrigante: come VIP e grandi benefattori interpreteranno il dress code ufficiale della serata. Il tema è Fashion Is Art, un omaggio alla mostra primaverile del Costume Institute, “Costume Art”, che promette di intrecciare moda e arte della collezione permanente del Met nelle nuove Condé M.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Met Gala 2026, cosa dovrebbero (e non dovrebbero) indossare gli uomini

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