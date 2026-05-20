google ci riprova con gli occhiali smart

Dopo il tentativo del 2012 che non ebbe successo, Google presenta ora una nuova versione di occhiali smart. I dispositivi sono stati annunciati recentemente, segnando il ritorno dell’azienda in questa categoria di tecnologia indossabile. Rispetto ai modelli precedenti, i nuovi occhiali sembrano avere caratteristiche aggiornate e migliorate. La produzione e la commercializzazione di questi dispositivi sono in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili sul mercato.

L’annuncio è stato fatto martedì durante la conferenza annuale di Google in cui l’azienda ha presentato le principali novità su cui sta lavorando e che arriveranno nei prossimi mesi. Tra queste c’è anche una nuova versione di Gemini, più veloce ed efficiente, e un nuovo assistente chiamato Spark, pensato per organizzare attività e impegni degli utenti in modo più autonomo. I primi occhiali smart Google li presentò nel 2012, e fu tra le prime aziende tecnologiche al mondo a proporre un prodotto di questo tipo: avevano una vistosa struttura metallica sopra la montatura e una piccola videocamera integrata. Vennero presto soprannominati “glassholes”, una crasi tra “glasses” (“occhiali”) e “assholes” (“stronzi”), sia per il design considerato sfigato sia per il modo in cui venivano usati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Google ci riprova: Il Ritorno che NESSUNO si aspettava!

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