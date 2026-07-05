UMBERTIDE - Parrucche da donare alle donne che, colpite dal tumore, stanno affrontando la chemioterapia. Un progetto lanciato dall’associazione " Donne insieme - Dalla tua parte" dal titolo che è tutto un programma: "Un taglio che vale un sorriso". L’iniziativa, lanciata ad aprile e che ha visto terminare la prima fase, ha raccolto 53 trecce create con le chiome donate da altrettante donne solidali con chi combatte e soffre, ma vuole tornare a sentirsi donna. Anche attraverso un bel taglio di capelli. Le donazioni non solo di umbertidesi, ma hanno coinvolto anche altri centri dell’Alto Tevere. L’iniziativa è portata avanti da "Donne insieme" attivissima sul territorio, in sinergia con l’associazione " WeCare " di Genova che si occuperà della realizzazione delle parrucche e con alcuni parrucchieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 53 trecce ’nate’ dai capelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Miracle Knot Braids on Fine Hair

Notizie e thread social correlati

Dai look minimal alle proposte più elaborate, le trecce restano una delle acconciature più amate per capelli ricci e afroLe trecce sono tra le acconciature più scelte per capelli ricci e afro, apprezzate sia per le soluzioni semplici che per quelle più elaborate.

Sneaker nate dai vecchi palloni: è boomNegli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per le sneaker realizzate a partire da vecchi palloni, un fenomeno che ha visto un aumento...