Sneaker nate dai vecchi palloni | è boom

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per le sneaker realizzate a partire da vecchi palloni, un fenomeno che ha visto un aumento significativo di produzione e vendita. I luoghi di stoccaggio di materiali usati, come garage di scuole, magazzini di club dilettantistici e retrobottega di oratori, contengono ormai una vasta quantità di palloni dismessi. Questi oggetti, spesso considerati rifiuti, vengono trasformati in calzature che hanno conquistato una fetta di mercato in rapida espansione.

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Roma, 18 maggio 2026 – I garage delle scuole, i magazzini dei club dilettantistici e i retrobottega degli oratori italiani nascondono una riserva di valore economico totalmente sottovalutata. Si tratta di milioni di palloni da basket, calcio e p alline da tennis che ogni dodici mesi si bucano, si squarciano o si consumano irrimediabilmente sul cemento dei campi di periferia. Fino al recente passato, questo ammasso di scarti finiva direttamente nella raccolta indifferenziata, scaricando sulle associazioni sportive dilettantistiche un onere finanziario legato alle spese di smaltimento e lasciando all'ambiente un rifiuto plastico e gommoso che impiega oltre 500 anni per completare il ciclo di decomposizione biologica in discarica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sneaker nate dai vecchi palloni: è boom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Off Campus a Maxton Hall: le serie tv nate dai romanzi viraliNegli ultimi anni il confine tra romanzi virali e serie tv si è assottigliato sempre di più. Boom dell’usato: vendere i vecchi acquisti regala 117 euro a oggetto? Cosa sapere Annunci di rivendita su Klarna cresciuti del 75% tra febbraio 2025 e marzo 2026.