Le trecce sono tra le acconciature più scelte per capelli ricci e afro, apprezzate sia per le soluzioni semplici che per quelle più elaborate. Questa tipologia di acconciatura si adatta a diversi stili, combinando praticità e un tocco di carattere. Tra le varie opzioni, si trovano sia look minimalisti che dettagli più complessi, mantenendo sempre una forte presenza estetica.

, grazie alla loro capacità di unire carattere, praticità e stile. Sempre più presenti tra red carpet e styling quotidiani, si declinano in interpretazioni che valorizzano la texture naturale e il volume, adattandosi a diverse occasioni. Tyla propone trecce morbide e leggere, ideali per accompagnare la fase di ricrescita dopo un taglio netto. L’acconciatura si presta a essere completata da accessori evidenti oppure da un trucco essenziale e luminoso, per un effetto equilibrato e contemporaneo. Più dinamica l’interpretazione di Coi Leray, che sceglie trecce di media grandezza abbinate a lunghezze mosse. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai look minimal alle proposte più elaborate, le trecce restano una delle acconciature più amate per capelli ricci e afro

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