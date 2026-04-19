A fare l'elogio del clamshell, uno dei migliori esercizi per attivare e rinforzare il gluteo medio, un muscolo fondamentale sia per l’estetica sia per la funzionalità dell’anca, è Francesca Fitness Freak, trainer che dispensa lezioni per chi vuole lavorare e sudare davvero, indoor e outdoor, su Easypersonaltrainer. "Il clamshell è un esercizio mirato per il gluteo medio, quel muscolo che se ben allenato dà per l'aspetto rotondo al fondoschiena, oltre a essere fondamentale per la forza e la stabilizzazione dell’anca, migliorando la stabilità del bacino, il controllo del ginocchio e la qualità dei movimenti in esercizi come gli squat, gli affondi, la corsa e la camminata", spiega la trainer, che ci mostra l'esercizio base e tutte le sue varianti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto sul clamshell, l'esercizio top per glutei stupendi

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