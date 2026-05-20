Costanza Cocconcelli | Non mi sento arrivata Infortunio alla mano ne approfitto per potenziare le gambe

Nell'ultima puntata di OA Focus, è intervenuta Costanza Cocconcelli, atleta di nuoto specializzata nella staffetta mistile. Durante l’intervista, ha parlato del suo percorso, iniziato da giovane e proseguito con numerose competizioni. Ha anche menzionato un infortunio alla mano che ha subito recentemente, sfruttandolo come occasione per concentrarsi sul rafforzamento delle gambe. La nuotatrice ha condiviso i propri obiettivi futuri, senza dichiarare di sentirsi arrivata nel suo percorso sportivo.

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Costanza Cocconcelli è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. La mistista azzurra si è raccontata a 360 gradi partendo dagli inizi, passando per il presente fino a chiudere con i prossimi obiettivi. Il presente della nuotatrice bolognese, tuttavia, procede a singhiozzo: “ Ho subito un infortunio alla mano durante un allenamento. Ho avuto un pizzico di sfortuna, dato che questo stop mi terrà ferma per circa 2 mesi. Mi dovrò assestare e rispettare i tempi di recupero. Al momento sono al 50% delle mie capacità, ma continuo a tenermi in attività. Tra due settimane potrò tornare a nuotare, poi vedremo quanto tempo mi occorrerà per tornare a pieno regime”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Costanza Cocconcelli: “Non mi sento arrivata. Infortunio alla mano, ne approfitto per potenziare le gambe” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuriNuova intervista esclusiva di OA Sport con Costanza Cocconcelli, realizzata a Rari Nantes Florentia presso la Piscina Comunale Bellariva, uno dei... Nuoto, Costanza Cocconcelli fa tris nel BPER Città di Livorno. Zazzeri svetta nella gara reginaAndata in archivio la seconda giornata del meeting BPER Città di Livorno, che nella sessione pomeridiana ha offerto un mix interessante di conferme...