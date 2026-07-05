Alle 16:00, un uomo ha bloccato un gambiano accusato di aver ferito una persona con un coltello a Milano. L’uomo riferisce di aver visto il sospettato con il volto coperto da un passamontagna e di aver assistito alla scena mentre leggeva un giornale. Una ragazza ha gridato “il coltello” prima che l’uomo si girasse e vedesse il gambiano colpire ripetutamente la vittima. La polizia è intervenuta sul posto.

"Io ero di spalle e stavo leggendo il giornale, a un certo punto una ragazza che era di fronte a me si è alzata gridando 'il coltello, il coltello!'. Io mi giro e vedo questa persona che afferrava questo malcapitato e continua a dare coltellate. A quel punto mi sono alzato, gli sono andato addosso, insieme ad altri due ragazzi egiziani sicuramente più possenti di me. Siamo riusciti a staccare il ragazzo che è sfuggito dentro il bar. Era anche incappucciato, aveva un passamontagna nero, vestito di nero con un passamontagna nero". Il signor Antonio, ai microfoni di 4 di Sera su Rete 4, è uno degli avventori del bar di via Capecelatro a Milano, in zona San Siro, che sabato mattina poco dopo le 7 ha assistito alla terrificante e immotivata aggressione ai danni di un uomo di 55 anni, italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Antonio ha fermato il gambiano accoltellatore di Milano: "Aveva il passamontagna"

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