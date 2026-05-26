Scende dal treno 17enne fermato | nello zaino aveva un coltello e un passamontagna

Notizia in breve

Un minorenne è stato fermato nel pomeriggio di sabato allo scalo ferroviario di Riccione dopo un controllo dei carabinieri. Lo studente, appena sceso da un treno proveniente da Bologna, aveva nello zaino un coltello e un passamontagna. I militari hanno sequestrato gli oggetti e portato il giovane in caserma per ulteriori accertamenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.