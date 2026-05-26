Scende dal treno 17enne fermato | nello zaino aveva un coltello e un passamontagna

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un minorenne è stato fermato nel pomeriggio di sabato allo scalo ferroviario di Riccione dopo un controllo dei carabinieri. Lo studente, appena sceso da un treno proveniente da Bologna, aveva nello zaino un coltello e un passamontagna. I militari hanno sequestrato gli oggetti e portato il giovane in caserma per ulteriori accertamenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

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Nel pomeriggio di sabato scorso i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti presso lo scalo ferroviario di Riccione per un controllo effettuato su un gruppo di giovani appena scesi da un treno proveniente da Bologna.Durante le verifiche, uno dei ragazzi – un 17enne cittadino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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