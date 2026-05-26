Scende dal treno 17enne fermato | nello zaino aveva un coltello e un passamontagna
Un minorenne è stato fermato nel pomeriggio di sabato allo scalo ferroviario di Riccione dopo un controllo dei carabinieri. Lo studente, appena sceso da un treno proveniente da Bologna, aveva nello zaino un coltello e un passamontagna. I militari hanno sequestrato gli oggetti e portato il giovane in caserma per ulteriori accertamenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.
Nel pomeriggio di sabato scorso i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti presso lo scalo ferroviario di Riccione per un controllo effettuato su un gruppo di giovani appena scesi da un treno proveniente da Bologna.Durante le verifiche, uno dei ragazzi – un 17enne cittadino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review
Notizie e thread social correlati
Bergamo, studente di 15 anni fermato: aveva una pistola softair nello zaino, scatta la denunciaQuesta mattina a Bergamo Alta, un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato.
Ubriaco scende dal treno per Milano brandendo un coltello: paura in stazioneA mezzanotte passata, un uomo è stato visto scendere da un treno in stazione, impugnando un coltello.