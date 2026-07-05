3 euro in più se porti bambini in spiaggia | bufera sullo scontrino di Castel Volturno – La foto

Su uno scontrino di uno stabilimento balneare a Castel Volturno si legge una richiesta di tre euro in più per chi porta bambini in spiaggia. La foto dello scontrino ha suscitato reazioni sui social, dove molti hanno commentato la decisione. La questione è stata discussa online, con alcuni utenti che hanno criticato l’addebito aggiuntivo. La polemica si inserisce nel dibattito più ampio sulle tariffe e le pratiche commerciali nei luoghi di vacanza.

Con l’estate torna anche la polemica sugli scontrini considerati eccessivi o discutibili da parte dei clienti di strutture turistiche e stabilimenti balneari. L’ultimo caso arriva dal litorale di Castel Volturno, dove un padre ha denunciato l’addebito di un supplemento di 3 euro per l’ingresso in spiaggia della figlia di appena 17 mesi. La segnalazione è stata rilanciata dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato la foto della ricevuta inviatagli dall’uomo. La denuncia del padre della bambina. Il caso sarebbe avvenuto al lido La Sirenetta a Ischitella. Secondo quanto riferito dal genitore, oltre ai 30 euro già versati per un ombrellone e due lettini, sarebbe stato richiesto un ulteriore pagamento per la presenza della bambina. 🔗 Leggi su Open.online

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Al lido di Castel Volturno, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi reddit

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