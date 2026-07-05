3 euro in più se porti bambini in spiaggia | la bufera sullo scontrino di Castel Volturno

A Castel Volturno, alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto scontrini con un supplemento di 3 euro per ogni bambino portato in spiaggia. La notizia ha suscitato polemiche sui costi praticati da alcune strutture turistiche durante l’estate. Diversi clienti hanno criticato l’aumento, ritenendolo ingiustificato. La questione è diventata oggetto di discussione sui social e tra i consumatori, che chiedono maggiore trasparenza e chiarezza sui prezzi applicati.

Con l’estate torna anche la polemica sugli scontrini considerati eccessivi o discutibili da parte dei clienti di strutture turistiche e stabilimenti balneari. L’ultimo caso arriva dal litorale di Castel Volturno, dove un padre ha denunciato l’addebito di un supplemento di 3 euro per l’ingresso in spiaggia della figlia di appena 17 mesi. La segnalazione è stata rilanciata dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato la foto della ricevuta inviatagli dall’uomo. La denuncia del padre della bambina. Il caso sarebbe avvenuto al lido La Sirenetta a Ischitella. Secondo quanto riferito dal genitore, oltre ai 30 euro già versati per un ombrellone e due lettini, sarebbe stato richiesto un ulteriore pagamento per la presenza della bambina. 🔗 Leggi su Open.online

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