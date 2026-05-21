Conte gesto bellissimo prima dell’addio al Napoli | è successo oggi a Castel Volturno FOTO

Prima di lasciare il Napoli, Antonio Conte ha deciso di trascorrere una giornata diversa, caratterizzata da un gesto che ha attirato l’attenzione. Oggi, a Castel Volturno, il tecnico si è mostrato in un momento di riflessione, prima di salutare la squadra e i tifosi. La scena è stata documentata da alcune foto che hanno catturato l’attimo. Si tratta di un'ultima presenza prima della sua partenza, che si prevede avverrà nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui