Conte gesto bellissimo prima dell’addio al Napoli | è successo oggi a Castel Volturno FOTO
Prima di lasciare il Napoli, Antonio Conte ha deciso di trascorrere una giornata diversa, caratterizzata da un gesto che ha attirato l’attenzione. Oggi, a Castel Volturno, il tecnico si è mostrato in un momento di riflessione, prima di salutare la squadra e i tifosi. La scena è stata documentata da alcune foto che hanno catturato l’attimo. Si tratta di un'ultima presenza prima della sua partenza, che si prevede avverrà nei prossimi giorni.
Antonio Conte si prepara a lasciare il Napoli, ma prima di farlo si è concesso una giornata speciale oggi. Il tecnico ha offerto una braciata a Castel Volturno per salutare lo staff e i calciatori, regalando un ultimo bel momento di unione prima dell’addio di domenica. Napoli, braciata d’addio per Conte a Castel Volturno. Antonio Conte ha voluto salutare lo staff e i giocatori in grande stile, con una braciata a Castel Volturno. A curare il pranzo è stata la Tavernetta Colauri, che ha proposto delle carni pregiate di altissima qualità. Ad offrire è stato proprio il mister leccese, in segno di ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato in lui in questi due anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
10 years of love ignored,when drunk he realized already love her, but she already gone.
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