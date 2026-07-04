Il Camino percorrerlo è un gioco

Una passeggiata chiamata «Camino» è stata descritta come un’attività divertente e adatta a tutta la famiglia. La sua struttura riprende alcuni aspetti di un pellegrinaggio tradizionale lungo il percorso di San Giacomo. L’esperienza si svolge con l’uso di un’eco, creando un’atmosfera coinvolgente lungo il tragitto. La descrizione si concentra sull’aspetto pratico e ludico di questa camminata, senza entrare in dettagli storici o simbolici.

CON L’ECO. Ideale per tutta la famiglia, la «meccanica» riprende molto di ciò che un pellegrino deve vivere durante il tragitto sulle tracce di San Giacomo. Non vince il primo ma chi guadagna più spiritualità. Un viaggio interiore e un’esperienza di condivisione trasformati in gioco, perché anche così si può arrivare al cuore della gente e fornire allo stesso tempo uno strumento culturale. L’affascinante esperienza del Cammino di Santiago, itinerario decantato finora in libri, guide e testimonianze che raccontano sin dal Medioevo il percorso articolato dei pellegrini di tutto il mondo alla ricerca della spiritualità, in quei circa 800... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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