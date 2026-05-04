Su Netflix all’estero è stata pubblicata una pubblicità divertente per il film di Checco Zalone, “Buen Camino”. La commedia, che ha conquistato il pubblico al botteghino e ha vinto il David dello Spettatore, sta ottenendo buoni risultati anche in streaming. La promozione mira a attirare nuovi spettatori attraverso contenuti che fanno ridere, mantenendo viva la popolarità del film anche fuori dall’Italia.

La commedia campione di incassi, che ha vinto inoltre il David dello Spettatore, sta ottenendo buoni risultati anche in streaming. Buen Camino, il film campione di incassi con Checco Zalone, è approdato da alcuni giorni in streaming su Netflix e, per promuoverne l'arrivo in catalogo è stata ideata una divertente campagna pubblicitaria che è stata ideata pensando agli italiani che vivono all'estero. La commedia, in questi giorni, potrà inoltre festeggiare un nuovo importante traguardo grazie alla vittoria del David dello Spettatore, riconoscimento che verrà consegnato durante la cerimonia che si svolgerà nella serata del 6 maggio. I cartelloni per pubblicizzare Buen Camino Netflix, per attirare l'attenzione sul debutto del film in streaming, ha ideato una campagna promozionale che si rivolge .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Buen Camino: all'estero Netflix promuove il film di Checco Zalone con una pubblicità esilarante

BUEN CAMINO: il trailer del nuovo film di CHECCO ZALONE

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