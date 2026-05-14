Il ‘Buen Camino’ di Fabio Caserta L’allenatore dell’Empoli come Checco Zalone | Mi salvo e vado a Santiago

L’allenatore dell’Empoli ha dichiarato al suo presidente prima dell’ultima partita casalinga contro il Monza che avrebbe ottenuto la salvezza e che la settimana successiva avrebbe preso un aereo per Santiago. La sua frase, pronunciata in modo scherzoso, richiama il ‘Buen Camino’ dei pellegrini verso il santuario, e la sua partenza è prevista subito dopo la conclusione del campionato. La squadra si è poi assicurata la permanenza in serie A.

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Empoli, 14 maggio 2026 – Lo aveva detto al suo presidente prima dell’ultima partita in casa del Monza: “Ci salviamo subito, perché io la prossima settimana devo partire”. Detto, fatto. Fabio Caserta, allenatore dell’Empoli, è in viaggio per Santiago di Compostela, dove affronterà il celebre cammino diventato – nel frattempo – protagonista di un celebre film di Checco Zalone. Il motivo è la salvezza conquistata all’ultimo minuto dell’ultima giornata di un campionato estremamente sofferto, cominciato con obiettivi ben diversi e terminato in grande affanno. © TVRG foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas La scelta. Qualche anno fa, Aurelio Andreazzoli fece una cosa simile: da appassionato di ciclismo, percorse i chilometri che separano Massa (la sua città) da Empoli in bici per festeggiare la salvezza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ‘Buen Camino’ di Fabio Caserta. L’allenatore dell’Empoli come Checco Zalone: “Mi salvo e vado a Santiago” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pier Silvio Berlusconi incontra Checco Zalone: festa per il successo di “Buen Camino”Un incontro all’insegna dell’entusiasmo e della soddisfazione per un successo che ha segnato la storia del cinema italiano. Buen Camino: arriva il remake spagnolo del film dei record di Checco ZaloneVenduti i diritti alla Spagna della commedia politicamente scorretta di Zalone, miglior incasso italiano di tutti i tempi; presto potrebbero... Temi più discussi: Buen Camino su Netflix, da New York a Madrid i manifesti di Checco Zalone sono in maccheronico; Buen Camino: all'estero Netflix promuove il film di Checco Zalone con una pubblicità esilarante; Checco Zalone sempre più da record con il suo Buen Camino: vince il David dello Spettatore; Checco Zalone da record anche su Netflix: Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box office. Checco Zalone ha un nuovo compagno di viaggio Fabio Caserta ha deciso di partire per il Cammino di Santiago dopo aver raggiunto la salvezza con l'Empoli Buen Camino, Fabio #Empoli #FabioCaserta #BuenCamino x.com Il ‘Buen Camino’ di Fabio Caserta. L’allenatore dell’Empoli come Checco Zalone: Mi salvo e vado a SantiagoIl tecnico aveva fatto un fioretto: in caso di salvezza sarebbe partito (da solo) per il cammino di Santiago. Detto fatto (in attesa di una decisione sul suo futuro in azzurro) ... lanazione.it Buen Camino: tutte le location dove è stato girato il film con Checco ZaloneScopri dove è stato girato Buen Camino con Checco Zalone tra Sardegna, Roma e Cammino di Santiago: tutte le location del film. cinefilos.it