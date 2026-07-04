Nella notte tra giovedì e venerdì, un tentativo di furto è avvenuto in via Pignolo, a Bergamo, presso il ristorante Miya Sushi & Ramen. I malviventi hanno cercato di entrare nell’esercizio, ma non sono riusciti a penetrare all’interno. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le immagini dei sospetti, che si sono allontanati senza portare via nulla. La polizia sta indagando sull’accaduto.

IL CASO. Colpito il ristorante Miya Sushi & Ramen, all’angolo con via Frizzoni. I malviventi non sono riusciti a entrare. Nel mirino è finito il ristorante Miya Sushi & Ramen di via Pignolo: anche in questo caso i ladri, ripresi dalle telecamere della strada, non sono riusciti nel loro intento e il furto è sfumato. Si indaga per capire se si tratti sempre degli stessi soggetti. «Era circa l’una di notte, hanno provato a sfondare la porta posteriore, rompendo la grata che dà sul bocchettone esterno dall’aria - dice la titolare Olivia Xia -. Le forze dell’ordine sono al corrente dell’accaduto. Ultimamente ci sono state tante spaccate in città ma il nostro ristorante è su una via di grande passaggio come via Pignolo, dove i locali rimangono aperti fino a tardi, e per questo non pensavo potessero colpire anche noi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via Pignolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

- Tornati dalla Bergamo Comicon & Hot, Very Very Hot [ !instant - !mangayo ]

Notizie e thread social correlati

Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via SpaventaNella notte, un episodio di furto ha interessato una boutique situata in via Spaventa, nel centro di Bergamo.

Spaccata nella notte al wine bar di Campo di Marte, sfondano la vetrina e rubano l'incasso. “È la terza volta, non dormo più”Nella notte tra il 15 e il 16 maggio un colpo è stato messo a segno al wine bar “Mago Balducci” di Campo di Marte.

Temi più discussi: Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via Pignolo; Manifestazione Notte bianca dello shopping in programma in piazza Matteotti il 04 luglio 2026: modificata la viabilità; Lavori per la Linea T2: cambio viabilità in via Corridoni a Bergamo nella notte tra il 2 e il 3 luglio; Tentativi di furto senza successo in centro a Bergamo.

Scontro nella notte tra domenica e lunedì 29 giugno a Fossalta di Piave. Barbara Brighenti e Maurizio Re sbalzati a diversi metri dopo il frontale con un’auto. Lui bresciano 66enne, lei risiedeva in via Spino a Bergamo e aveva 59 anni. x.com

Bergamo, tre nuove spaccate in una notte: la sindaca Carnevali porta il caso da PiantedosiNella notte tra giovedì e ieri, colpite l'Ottica Isnenghi, il salone H202 e il ristorante Miya Sushi & Ramen. Il 9 luglio la sindaca incontrerà il ministro dell'Interno per affrontare il tema della si ... bergamo.corriere.it

Bergamo, nella notte tra giovedì e venerdì una terza spaccata: in via PignoloColpito il ristorante Miya Sushi & Ramen, all’angolo con via Frizzoni. I malviventi non sono riusciti a entrare. ecodibergamo.it