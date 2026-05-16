Spaccata nella notte al wine bar di Campo di Marte sfondano la vetrina e rubano l' incasso È la terza volta non dormo più

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio un colpo è stato messo a segno al wine bar “Mago Balducci” di Campo di Marte. Un individuo ha rotto la vetrina utilizzando un tombino trovato poco distante in via Caselli e ha rubato l’incasso depositato al suo interno. Si tratta della terza volta che il locale viene colpito, secondo quanto riferito dal proprietario. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’episodio.

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Firenze, 16 maggio 2026 - Spaccata nella notte al wine bar “Mago Balducci” di Campo di Marte, dove un ladro ha sfondato la vetrina utilizzando un tombino preso poco distante, in via Caselli, ed è riuscito a portare via l’incasso prima di fuggire. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Marconi. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. https:www.lanazione.itcronacaleonardo-pieraccioni-ciclone-te9eidd7 Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza, ad agire sarebbe stato un giovane straniero arrivato in bicicletta. L’uomo avrebbe parcheggiato la bici davanti al locale, poi avrebbe preso un tombino e lo avrebbe lanciato contro la vetrata del wine bar, mandandola in frantumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccata nella notte al wine bar di Campo di Marte, sfondano la vetrina e rubano l'incasso. “È la terza volta, non dormo più” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuoteUn risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte...