Alexander Zverev ha dichiarato di essere innocente dopo essere stato messo sotto accusa in seguito alla vittoria al Roland Garros. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, ma finora non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui procedimenti legali in corso. Il tennista ha confermato di non aver commesso alcuna irregolarità, senza ulteriori commenti sulla vicenda. La vicenda sta attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

La vittoria al Roland Garros avrebbe dovuto segnare soltanto il momento più alto della carriera di Alexander Zverev. Invece, a poche ore dal trionfo parigino, il tennista tedesco si è ritrovato ancora una volta a parlare di una vicenda che lo accompagna da anni e che continua a riemergere ogni volta che torna al centro della scena. Durante un’intervista concessa a L’Equipe, Zverev ha interrotto bruscamente la conversazione quando il giornalista ha affrontato il tema delle accuse di violenza domestica mosse in passato da due sue ex compagne. La risposta è stata immediata e piuttosto netta: quelle accuse sarebbero state dimostrate false e non dovrebbero più essere oggetto di discussione. Da quando il suo nome è stato coinvolto nelle prime accuse, Zverev ha sempre mantenuto la stessa linea difensiva, respingendo ogni addebito e sostenendo di non aver commesso alcun reato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Zverev sotto accusa dopo la vittoria al Roland Garros: “Sono innocente”

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CHWALISKA, ANDRIEJEWA, ZVEREV, WITEK, SABALENKA... SIDOR I STOPA PODSUMOWUJ ROLAND GARROS

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