Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros | è distrutto arrivano i sanitari

Notizia in breve

Dopo aver vinto contro Navone al Roland Garros, il tennista ceco si è accasciato a terra per un malore ed è stato soccorso dai sanitari in campo. L’incontro è durato quasi cinque ore, e subito dopo la conclusione del match, Mensik ha mostrato segni di estrema stanchezza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute, ma l’intervento dei medici è stato immediato.