Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros | è distrutto arrivano i sanitari
Dopo aver vinto contro Navone al Roland Garros, il tennista ceco si è accasciato a terra per un malore ed è stato soccorso dai sanitari in campo. L’incontro è durato quasi cinque ore, e subito dopo la conclusione del match, Mensik ha mostrato segni di estrema stanchezza. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute, ma l’intervento dei medici è stato immediato.
Mensik batte Navone ma crolla a terra per un malore a fine match. Paura per il tennista ceco, soccorso in campo dopo quasi 5 ore di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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