Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros moonwalk dopo la vittoria
Dopo aver vinto, Novak Djokovic ha eseguito un movimento simile al moonwalk, ricordando Michael Jackson, durante una cerimonia di premiazione. Il tennista serbo ha poi rivolto l’attenzione a una futura sfida contro Aryna Sabalenka. La vittoria si è verificata in un torneo di tennis, e il gesto ha attirato l'attenzione dei presenti. Djokovic ha poi commentato brevemente la sua performance, senza ulteriori dettagli sul match.
(Adnkronos) – Novak Djokovic vince, balla come Michael Jackson (più o meno) e rilancia la sfida a Aryna Sabalenka. Il serbo, numero 3 del seeding, al Roland Garros supera il secondo turno imponendosi contro il francese Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3. Archiviata la pratica, il 39enne si dedica al duello con l'amica Aryna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Djokovic pulls out the Michael Jackson moves during his dance off with Sabalenka at Roland-Garros
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