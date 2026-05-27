Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros moonwalk dopo la vittoria

Notizia in breve

Dopo aver vinto, Novak Djokovic ha eseguito un movimento simile al moonwalk, ricordando Michael Jackson, durante una cerimonia di premiazione. Il tennista serbo ha poi rivolto l’attenzione a una futura sfida contro Aryna Sabalenka. La vittoria si è verificata in un torneo di tennis, e il gesto ha attirato l'attenzione dei presenti. Djokovic ha poi commentato brevemente la sua performance, senza ulteriori dettagli sul match.