Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros moonwalk dopo la vittoria

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto, Novak Djokovic ha eseguito un movimento simile al moonwalk, ricordando Michael Jackson, durante una cerimonia di premiazione. Il tennista serbo ha poi rivolto l’attenzione a una futura sfida contro Aryna Sabalenka. La vittoria si è verificata in un torneo di tennis, e il gesto ha attirato l'attenzione dei presenti. Djokovic ha poi commentato brevemente la sua performance, senza ulteriori dettagli sul match.

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(Adnkronos) – Novak Djokovic vince, balla come Michael Jackson (più o meno) e rilancia la sfida a Aryna Sabalenka. Il serbo, numero 3 del seeding, al Roland Garros supera il secondo turno imponendosi contro il francese Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3. Archiviata la pratica, il 39enne si dedica al duello con l'amica Aryna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Djokovic pulls out the Michael Jackson moves during his dance off with Sabalenka at Roland-Garros

Video Djokovic pulls out the Michael Jackson moves during his dance off with Sabalenka at Roland-Garros

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