Il vicepresidente dell’Inter ha commentato la vittoria dello scudetto, esprimendo soddisfazione per il titolo conquistato. Ha elogiato il lavoro svolto dall’allenatore e ha menzionato la felicità per le prestazioni di alcuni giocatori chiave. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista trasmessa da ESPN, in cui ha anche condiviso alcuni pensieri sulla stagione appena conclusa.

di Paolo Moramarco Zanetti celebra lo scudetto appena vinto dall’Inter ai microfoni di ESPN. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro sulla vittoria del tricolore. Javier Zanetti, vicepresidente dell’ Inter, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria dello scudetto ai microfoni di ESPN. Zanetti ha sottolineato il duro lavoro e la competitività che hanno portato i nerazzurri al trionfo, elogiando anche il connazionale Lautaro Martinez, il capitano dell’ Inter, per il suo impatto dentro e fuori dal campo. LO SCUDETTO E IL LAVORO DI CHIVU – «Sono contento del titolo che abbiamo vinto. L’anno scorso abbiamo subito una dura sconfitta in finale di Champions League.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti celebra lo scudetto: «Sono contento del titolo, Chivu ha fatto un lavoro fantastico. Lautaro? Mi rende felice perché…»

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