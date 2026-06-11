Zanetti | La vittoria Mondiale dell’Argentine e il Triplete? Emozioni impareggiabili Lautaro sta meglio ora che in Qatar

Da internews24.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vice-presidente nerazzurro ha commentato la vittoria mondiale dell’Argentina e il triplete, definendoli emozioni impareggiabili. Ha inoltre riferito che Lautaro Martinez sta meglio rispetto al periodo del Qatar. Zanetti ha anche ricordato i grandi trionfi della sua carriera, senza specificare ulteriori dettagli.

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di Francesco Aliperta Zanetti, il vice-presidente nerazzurro analizza il momento del Toro in vista del Mondiale e ricorda i grandi trionfi della sua carriera. Javier Zanetti, vice-presidente dell’ Inter, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in previsione del Mondiale ormai alle porte. La sua Argentina si presenta ai nastri di partenza con il titolo di campione del mondo in carica, e la leggenda nerazzurra ha voluto esprimere tutta la sua fiducia nei confronti del capitano interista, pronto a guidare il reparto offensivo dell’ Albiceleste negli Stati Uniti. ONORE E RESPONSABILITA’ PER L’ARGENTINA – «Tutt’e due le cose. E’ un onore perché il ricordo del Qatar non si è affievolito in quattro anni ed è una responsabilità perché i vincitori di un Mondiale devono sempre onorare il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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