Javier Zanetti ha commentato alla Gazzetta dello Sport la vittoria del triplete, definendola una notte che resterà nella storia dell’Inter. Ha ricordato le emozioni della finale di Madrid e ha parlato del forte legame con il club, sottolineando di non essere mai andato via per motivi specifici. Zanetti ha anche condiviso alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera con la maglia nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Zanetti ripercorre le emozioni della finale di Madrid, il legame indissolubile con l’Inter e alcuni aneddoti legati alla sua straordinaria carriera in maglia nerazzurra. Intervistato da «La Gazzetta dello Sport», Javier Zanetti ha ricordato alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza all’Inter, soffermandosi in particolare sullo storico Triplete del 2010, sulla finale di Champions League vinta contro il Bayern Monaco e sul rapporto speciale che continua a legarlo ai colori nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter CHE RICORDO CONSERVA DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE VINTA NEL 2010? « È stata una notte magica, indimenticabile per me, per quella squadra e per i nostri tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti alla Gazzetta dello Sport»: «Il Triplete? Una notte che resterà per sempre nella storia dell’Inter. Non sono mai andato via per un motivo»

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