Il capitano dell'Inter ha annunciato il suo addio alla squadra, annunciando anche la partecipazione ai prossimi Mondiali. La stagione si è conclusa sabato sera con un pareggio 3-3 contro il Bologna. La squadra nerazzurra si prepara alla pausa, mentre il calciatore si concentra sull’obiettivo di vincere un triplete personale in America. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali trasferimenti o progetti futuri.

La stagione dell’ Inter si è conclusa definitivamente sabato sera con un pirotecnico pareggio per 3-3 sul campo del Bologna, sancendo il momento del rompete le righe per i calciatori nerazzurri che saranno impegnati nella prossima rassegna iridata. Tra i nazionali pronti a lasciare provvisoriamente Milano per volare in America spicca il capitano e leader carismatico del club, Lautaro Martinez, il quale, come riportato nell’approfondimento della testata specialistica L’Interista, ha già focalizzato la propria attenzione sul prossimo prestigioso obiettivo internazionale con la maglia dell’ Argentina. L’attaccante della selezione albiceleste non ha infatti alcuna intenzione di fermarsi e punta a sfruttare l’imminente torneo oltreoceano per aggiungere un ulteriore, storico trofeo a una bacheca personale già ricca di successi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Lautaro saluta l’Inter con il Mondiale nel mirino: il capitano nerazzurro insegue il personalissimo triplete in America

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Ciao #Lautaro, ti saluta Padoin. #inter x.com

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