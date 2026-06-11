Nel fine settimana si prevede un'ondata di calore proveniente dal Sahara, con temperature che supereranno i 30°C. Giovedì, il meteo in Abruzzo e nelle Marche subirà variazioni con un aumento delle temperature e un’aria più pesante.

? Domande chiave? In Breve L’anticiclone africano spinge verso l’Italia: temperature sopra i 30°C in arrivo nel weekend. Un vasto campo di alta pressione si prepara a stabilizzare il meteo italiano a partire da venerdì 12 giugno, portando masse d’aria roventi direttamente dal deserto del Sahara. Dopo le ultime precipitazioni previste per questo giovedì 11 giugno, il Paese subirà una svolta emisferica che darà il via alla prima vera ondata di caldo africano del mese. Il passaggio sarà netto. Mentre i sistemi instabili si allontaneranno rapidamente dai nostri confini, l’anticiclone subtropicalo si espanderà sul Mediterraneo centro occidentale. Questo fenomeno agirà come una vera pompa di calore, comprimendo l’aria verso il suolo e surriscaldandola drasticamente durante le ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Weekend rovente: arriva l’ondata di calore dal Sahara sopra i 30°C

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METEO. EL NINO, SARA' DAVVERO UN'ESTATE ROVENTE COME SI DICE FACCIAMO CHIAREZZA

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