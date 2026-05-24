Un'onda di calore chiamata Heat Dome sta interessando l’Europa, portando temperature record in diverse aree. La compressione dell'aria sotto questa massa calda sta facendo salire i valori termici, in particolare nel Nord Italia. Le previsioni indicano che la cupola di calore potrebbe iniziare a indebolirsi nelle prossime settimane. Non sono stati ancora definiti con precisione i tempi del primo cedimento. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte dei servizi meteorologici.

? Domande chiave Come influenzerà la compressione dell'aria le temperature nel Nord Italia?. Quando si prevede il primo cedimento della cupola di calore?. Perché i modelli climatici potrebbero sottostimare l'intensità di questa estate?. Cosa accadrà alle città durante le notti afose causate dall'anticiclone?.? In Breve Londra potrebbe raggiungere i 32-33 gradi con nuovi primati termici a maggio.. Il Nord Italia subirà un aumento termico superiore di 10 gradi dalle medie.. Primo possibile rinfresco previsto tra il 27 e il 28 maggio.. Modelli Copernicus suggeriscono rischio di superamento dei record termici del 2003.. Un’ondata di calore senza precedenti sta colpendo l’Europa centro-occidentale in questo maggio 2026, con temperature che minacciano di superare i record storici del periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa, arriva l’Heat Dome: l’ondata di calore che sfida i record

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Ed eccolo qua in tutta la sua forza! Una cosiddetta Heat Domeprende forma sull'Europa. Tenetevi forte perche siamo solo all'inizio, l'anticiclone ha appena acceso i motori. Radar Meteo: to.meteoeradar.it/08e163 x.com

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