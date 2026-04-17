In Italia e in Europa, si prevede l'arrivo di un super El Niño durante l'estate, condizione climatica che potrebbe determinare ondate di caldo intenso e prolungate. Si registrano anche possibili fenomeni di alluvione, legati a piogge abbondanti, e un incremento delle temperature, con aria calda proveniente dal Sahara. Le previsioni meteo indicano un'estate caratterizzata da condizioni estreme e variabili.

Sta per tornare El Niño. Stando agli ultimi aggiornamenti, le acque dell’Oceano Pacifico si stanno riscaldando molto velocemente dando il via al fenomeno ciclico conosciuto come El Niño. Le proiezioni dei climatologi indicano la possibilità di un evento di forte intensità, già ribattezzato dai media “super El Niño“. Si tratta di un fenomeno in grado di influenzare il clima dell’intero pianeta: in Europa e in Italia potrebbe portare in estate a lunghe e anomale ondate di calore, con il conseguente aumento del rischio di alluvioni. In arrivo il Super El Niño Nei giorni scorsi la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense (Noaa) ha annunciato la fine de La Niña e la prossima formazione di un nuovo ciclo di El Niño.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Super El Niño d'estate in Italia, possibili alluvioni e lunghe ondate di calore con l'aria rovente dal Sahara

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