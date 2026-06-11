Warner Bros Discovery | Bari Weiss in corsa per la direzione

Notizia in breve

Warner Bros. Discovery sta valutando la nomina di Bari Weiss come nuova direttrice. La decisione potrebbe portare modifiche alla linea editoriale dell’azienda. Sono emersi collegamenti tra il produttore cinematografico David Ellison e la futura gestione editoriale, anche se i dettagli specifici non sono stati chiariti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle strategie o alle tempistiche della possibile nomina. La questione resta aperta in attesa di ulteriori aggiornamenti.