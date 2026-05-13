Di recente, dalle Corea del Sud arriva una nuova tendenza nella cura delle unghie chiamata pill nails. Questa manicure si distingue per le sue forme di piccole capsule o pillole, diventando tra le più riconoscibili tra le nuove mode di bellezza. La novità ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, che hanno iniziato a sperimentare questa tecnica in diversi saloni. La tendenza si diffonde rapidamente sui social media e tra le appassionate di nail art.

Le “ pill nails ” sono una delle tendenze manicure più riconoscibili arrivate dalla Corea del Sud negli ultimi mesi. Il nome deriva dagli elementi tridimensionali che ricordano capsule, pillole vitaminiche o piccole caramelle traslucide applicate sulle unghie con gel effetto glossy. Un’estetica che mescola immaginario Y2K, kawaii culture e beauty coreano iper-luccicante. Cosa sono le pill nails. La base della manicure è quasi sempre lattiginosa o jelly: rosa trasparente, lilla, azzurro ghiaccio oppure nude lucidissimo. Sopra vengono costruiti dettagli in rilievo che sembrano galleggiare sulla superficie dell’unghia. L’effetto finale è morbido, “gommoso”, molto luminoso e volutamente giocoso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Arriva dalla Corea la nuova manicure vitaminica: si chiama pill nails

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