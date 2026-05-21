Il nuovo elisir per capelli arriva dall'Honduras e si chiama olio di batana

Un nuovo prodotto per la cura dei capelli arriva dall’Honduras e si chiama olio di batana. Questo olio naturale sta guadagnando popolarità sui social media, in particolare su TikTok, dove viene promosso come rimedio per capelli secchi, sfibrati o che tendono a diradarsi. La sua presenza nelle routine di bellezza online ha attirato l’attenzione di molti utenti che cercano soluzioni naturali e tradizionali per migliorare la salute dei capelli.

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L’ olio di batana è diventato uno degli ingredienti più citati nella haircare routine sui social, soprattutto su TikTok, dove viene spesso presentato come trattamento naturale per capelli secchi, sfibrati o diradati. Ma cos’è davvero e quali benefici può offrire? Che cos’è l’olio di batana: i benefici. Estratto dalla noce della palma americana Elaeis oleifera, l’olio di batana viene tradizionalmente utilizzato dalle popolazioni Miskito dell’America Centrale, in particolare in Honduras. Ha un colore scuro, una consistenza ricca e un profumo intenso, quasi tostato. La sua composizione è ricca di acidi grassi essenziali, vitamina E e antiossidanti, elementi che contribuiscono a nutrire e proteggere la fibra capillare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo elisir per capelli arriva dall’Honduras e si chiama olio di batana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MoviePrince thinks he's marrying ugly bride, discovers post divorce she's city's top beauty! Sullo stesso argomento Virtù dell’olio di jojoba per capelli e viso: l’oro vegetale dei nativi americaniDa sempre, l’olio di jojoba si aggiudica il premio per uno dei nomi più carini e curiosi del mondo degli ingredienti cosmetici. Si chiama “overdue cut” ed è il taglio per mantenere i capelli lunghiLetteralmente significa “taglio rimandato”, ed è la soluzione per i capelli lunghi per poter dare struttura ma senza sacrificare il volume.