Il nuovo elisir per capelli arriva dall'Honduras e si chiama olio di batana

Da amica.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo prodotto per la cura dei capelli arriva dall’Honduras e si chiama olio di batana. Questo olio naturale sta guadagnando popolarità sui social media, in particolare su TikTok, dove viene promosso come rimedio per capelli secchi, sfibrati o che tendono a diradarsi. La sua presenza nelle routine di bellezza online ha attirato l’attenzione di molti utenti che cercano soluzioni naturali e tradizionali per migliorare la salute dei capelli.

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L’ olio di batana è diventato uno degli ingredienti più citati nella haircare routine sui social, soprattutto su TikTok, dove viene spesso presentato come trattamento naturale per capelli secchi, sfibrati o diradati. Ma cos’è davvero e quali benefici può offrire? Che cos’è l’olio di batana: i benefici. Estratto dalla noce della palma americana Elaeis oleifera, l’olio di batana viene tradizionalmente utilizzato dalle popolazioni Miskito dell’America Centrale, in particolare in Honduras. Ha un colore scuro, una consistenza ricca e un profumo intenso, quasi tostato. La sua composizione è ricca di acidi grassi essenziali, vitamina E e antiossidanti, elementi che contribuiscono a nutrire e proteggere la fibra capillare. 🔗 Leggi su Amica.it

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