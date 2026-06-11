Vittoria di Pashinyan larga e contestata | incertezze sul prossimo Parlamento armeno

Notizia in breve

Le elezioni politiche in Armenia hanno prodotto risultati ancora da confermare, anche se il premier Pashinyan ha ottenuto una vittoria larga. La sua affermazione elettorale non è contestata, ma l’esito finale e la composizione del prossimo Parlamento rimangono incerte. La decisione sulla maggioranza e sulla direzione politica del Paese dipenderà dai risultati ufficiali e dalla distribuzione dei seggi.