Vittoria di Pashinyan larga e contestata | incertezze sul prossimo Parlamento armeno
Le elezioni politiche in Armenia hanno prodotto risultati ancora da confermare, anche se il premier Pashinyan ha ottenuto una vittoria larga. La sua affermazione elettorale non è contestata, ma l’esito finale e la composizione del prossimo Parlamento rimangono incerte. La decisione sulla maggioranza e sulla direzione politica del Paese dipenderà dai risultati ufficiali e dalla distribuzione dei seggi.
Le elezioni politiche in Armenia hanno generato risultati ancora da verificare. La vittoria del premier Pashinyan è fuori discussione, ma la sua misura determinerà il futuro del Paese. Per il momento si preannuncia un Parlamento infuocato. Risultati quasi ufficiali. La Commissione Elettorale Centrale armena pubblicherà i risultati ufficiali domenica 14 giugno. Visto il riconteggio in atto e le contestazioni che pare proseguiranno a lungo, per il momento i dati vanno considerati con un ampio margine di cambiamento. La vittoria del partito di governo Contratto Civile è netta, ma non risolutiva per i progetti che il premier Nikol Pashinyan ha in mente. Il conteggio preliminare gli assegna il 49,8%, una percentuale che riflette il calo progressivo rispetto al 70% del 2018 e al 54% del 2021. 🔗 Leggi su Follow.it
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