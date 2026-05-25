Elezioni comunali Saletti concede il bis | larga vittoria a Bondeno

Simone Saletti resta alla guida del Comune di Bondeno. Il sindaco uscente conquista il secondo mandato e si impone nettamente nella sfida contro Michele Marchetti, chiudendo con largo vantaggio la corsa elettorale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayPer Bondeno si trattava di un’elezione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Bondeno, sfida diretta tra Saletti e MarchettiA Bondeno si vota con turno unico per la prima volta nella storia del Comune, poiché la popolazione è scesa sotto i 15mila abitanti.

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