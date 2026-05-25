Elezioni comunali Saletti concede il bis | larga vittoria a Bondeno
Simone Saletti ha ottenuto un secondo mandato come sindaco di Bondeno, vincendo con un margine ampio rispetto al suo avversario. La vittoria è stata netta nella sfida contro Michele Marchetti, consolidando la sua posizione di guida del Comune.
Simone Saletti resta alla guida del Comune di Bondeno. Il sindaco uscente conquista il secondo mandato e si impone nettamente nella sfida contro Michele Marchetti, chiudendo con largo vantaggio la corsa elettorale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayPer Bondeno si trattava di un’elezione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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