Alle elezioni in Armenia, il candidato Pashinyan ha ottenuto una vittoria schiacciante. I risultati ufficiali mostrano che il partito di governo ha conquistato la maggioranza dei seggi, confermando il sostegno popolare. La vittoria rafforza la posizione del leader e indica una direzione politica chiara. La consultazione si è svolta senza annunci di irregolarità, con una partecipazione elevata. La vittoria si traduce in un mandato per proseguire le politiche attuali.

I risultati elettorali in Armenia non lasciano dubbi su come lo Stato caucasico guardi al futuro. Le elezioni parlamentari tenutesi nel fine settimana hanno infatti consegnato una nuova vittoria al primo ministro in carica Nikol Pashinyan e al suo partito Contratto Civile, mentre la piattaforma di opposizione Strong Armenia del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan si è fermata a circa un quarto dei seggi parlamentari. Il risultato rappresenta un successo significativo per il leader armeno, che negli ultimi anni ha progressivamente ridefinito la politica estera del Paese, puntando sulla cooperazione con l’Occidente, sulla normalizzazione dei rapporti con i vicini regionali, e sull’allontanamento da Mosca. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova vittoria di Pashinyan porta l’Armenia sempre più vicina all’Europa

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