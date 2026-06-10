Un temporale con grandine e raffiche di vento ha colpito il Basso Varesotto nella giornata di mercoledì 10 giugno. Il fenomeno ha causato allagamenti in diversi sottopassi e danni alle strutture. Numerose strade sono state interessate dall'acqua, rendendo difficile il traffico. Non sono stati riportati feriti, ma le autorità stanno intervenendo per gestire le criticità provocate dal maltempo.

Busto Arsizio (Varese) – Un violentissimo temporale, con grandine e raffiche di vento, si è abbattuto oggi mercoledì 10 giugno sul Basso Varesotto. Un passaggio temporalesco molto intenso, durato circa una ventina di minuti, che ha colpito prima Busto Arsizio e la Valle Olona per poi spostarsi verso Castellanza e il Legnanese. Cominciato con una forte pioggia alimentata dal vento, si è presto trasformato in grandinata, con chicchi di ghiaccio anche molto grossi. Il passaggio temporalesco è avvenuto tra le 15.30 e le 16 circa, poi ghiaccio e tuoni hanno lasciaro spazio a una leggera pioggia e lampi in lontananza. Un temporale particolarmente violento, come ormai sempre più spesso siamo abituati a vedere e come d’altronde era stato annunciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violento temporale nel Basso Varesotto: vento e grandine, sottopassi allagati

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