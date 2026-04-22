Grandine e un violento temporale nel Modenese | pesanti danni ad auto e colture

Una forte grandinata si è abbattuta nella zona di Ravarino, nel modenese, poco dopo le 23 di lunedì sera. La pioggia di ghiaccio ha causato danni a numerose auto parcheggiate e ha compromesso alcune colture agricole presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire le conseguenze dell’evento meteorologico. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Modena, 22 aprile 2026 – Una violenta grandinata ha colpito dopo le 23 di lunedì sera la località di Ravarino. Il fenomeno si è protratto per una quarantina di minuti. I chicchi di grandine, che hanno raggiunto il diametro anche di 4 centimetri, hanno imbiancato il paesaggio, con tanto di accumulo al suolo e lungo le strade. Le conseguenze più pesanti ed i danni maggiori si sono avuti in località di Rami, Stuffione e Ravarino, ma sono state interessate diverse altre zone, arrivando anche a San Prospero, Cavezzo, Nonantola e Solara di Bomporto. Tante le segnalazioni di danni ad auto, strutture agricole. “Purtroppo – dice la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi - stiamo ricevendo tante segnalazioni, in particolare dagli agricoltori”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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