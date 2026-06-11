Viola abbatte l’invincibilità dell’Avellino | la serie vola a gara 3

Notizia in breve

La Viola ha sconfitto l’Avellino e la serie si sposterà a gara 3. La vittoria è arrivata con un solo canestro da tre punti, mentre i reggini sono stati guidati da un giocatore con 20 punti e 8 rimbalzi, nonostante la scarsa precisione al tiro. La squadra ha mantenuto il vantaggio nel quarto quarto, grazie a una difesa efficace e a un parziale di 10-2 negli ultimi minuti.