Viola abbatte l’invincibilità dell’Avellino | la serie vola a gara 3
La Viola ha sconfitto l’Avellino e la serie si sposterà a gara 3. La vittoria è arrivata con un solo canestro da tre punti, mentre i reggini sono stati guidati da un giocatore con 20 punti e 8 rimbalzi, nonostante la scarsa precisione al tiro. La squadra ha mantenuto il vantaggio nel quarto quarto, grazie a una difesa efficace e a un parziale di 10-2 negli ultimi minuti.
? Punti chiave? In Breve La Viola spacca il fortino del PalaDelMauro con un 69-66 che manda la serie a gara tre. La Viola ha conquistato una vittoria clamorosa a domicilio contro l’Avellino, chiudendo la gara sul punteggio di 69-66 e portando la sfida ai momenti decisivi. I reggini sono riusciti a rompere l’invincibilità casalinga dei lupi, che non subivano una sconfitta in quel palazzetto dal 15 maggio 2025 contro l’Angri. Questa impresa sportiva permette alla squadra di proseguire il sogno della promozione, spostando l’asse del confronto verso la terza partita della serie. Il match si è consumato in un clima di altissima tensione, dove la confusione e la fatica fisica hanno dominato gran parte degli scontri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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