Nella ventottesima giornata del Girone F della Serie B Interregionale, la Virtus Matera ha rafforzato la sua posizione in testa alla classifica, mentre la Redel Viola ha ottenuto una vittoria importante in trasferta. I risultati di questo turno hanno modificato le posizioni nelle prime due posizioni, con la squadra di casa che si mantiene al primo posto e quella ospite che si avvicina in classifica. La giornata ha visto anche altre partite con esiti significativi.

La ventottesima giornata del Girone F della Serie B Interregionale ha consegnato risultati pesanti per le gerarchie del campionato, con la Virtus Matera che consolida il primato e la Redel Viola che strappa un successo fondamentale in trasferta. I match di domenica 12 aprile 2026 hanno protagonisti scontri fisici e prestazioni individuali decisive, come quella di Laganà a Monopoli o il dominio materano contro Ragusa. Gerarchie confermate e distacchi netti nel Girone F. Il comando della classifica non subisce scossoni dopo i risultati odierni. La Virtus Matera, ferma al vertice con 40 punti, ha messo in sicurezza il proprio vantaggio grazie a una prestazione dominante in casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B Interregionale: Matera vola in vetta, la Viola insegue

Virtus Matera torna alla vittoria in Serie B Interregionale: 80-67 alla Dinamo Brindisi, un passo verso la vetta.La Virtus Matera ha ritrovato il successo nel campionato di Serie B Interregionale, superando la Dinamo Basket Brindisi con un netto 80-67 al...

Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vettaSi è conclusa l’ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e in vetta balza il Valorugby Emilia, che nella supersfida del weekend ha la...